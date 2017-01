Galatasaraylı Yöneticilerden Şehit Polis Sekin'in Kabrine Ziyaret

Galatasaray Kulübünün yöneticileri, şehit polis memuru Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti.



Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyüne gelen Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, başkan yardımcısı Nasuhi Sezgin ve Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Baskil Kaymakamı Uhut Emre Koyuncu ve Belediye Başkanı İhsan Akmurat ile şehit Sekin'in kabrine ziyarette bulundu. Burada okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Sekin için dua edildi, kabre gül bırakıldı.



Özyalçın yaptığı açıklamada, şehit polis Sekin'in İzmir'deki terör saldırısında ülkesi için birçok kişinin hayatını kurtarmak adına kendisini feda ettiğini söyledi. Sekin'in annesinin yanına defnedildiğini öğrendiğinde göz yaşlarına hakim olamadığını ifade eden Özyalçın, şöyle konuştu:



"Annesi oğlunu vatan için feda etti, ne kadar anlamlı bir şey. Biraz önce arkadaşlarıma söyledim, elimiz kesildiği zaman canımız yanıyor, bu insan gözünü kırpmadan vatan hainine karşı, bu ülkeyi bölmek isteyen, bana göre insan olmayan hainlere karşı canını feda etmiştir. Böyle bir günde mutlu olmaz insan ama söyleyecek kelime bulamıyorum, köy halkıyla beraber olmak benim için çok anlamlı."



Özyalçın, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulunun aldığı kararla şehidin oğlu Burak Tolunay'a maddi ve manevi her konuda sahip çıkacaklarını belirterek, "Bir vesileyle Konyaspor maçında (şehidin) evladıyla tanıştık. Burak Tolunay aslan gibi güzel bir Galatasaraylı." dedi.



Sezgin: "Şehidin oğlunu altyapıya almak istiyoruz"



Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin ise vatanı ve milleti için şehit olan Sekin'in büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini söyledi.



Şehitliğin herkes için özenilecek bir mertebe olduğunu dile getiren Sezgin, şunları kaydetti:



"Kulüp başkanımız Dursun Özbek'in yaptığı açıklama ve yönetim kurulumuzun kararıyla şehidimizin oğlunu Galatasaray altyapısına almak istiyoruz. Çocuğumuz İstanbul'a geliş-gidiş yapamayacağından, ailesi ve kendisi için bir daire vereceğiz. Eğitimini de Doğa Koleji üstlendi. Sayın başkanımızın da şahsi sözü var. Üniversite sonuna kadar bütün masraflarını şahsen üstlenecek, bizler de kulüp olarak destek vereceğiz."



Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu da şehidin oğlu Burak Tolunay'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Elazığspor maçında aralarında olacağını belirterek, "İzmir'de şehit kardeşimizin sayesinde birçok ocak sönmedi. Şu an anne ve babalar aileleriyle beraber oluyorsa sevgili kardeşimizin sayesinde. Mekanı cennet olsun. Gerçekten kelimelerin ağızdan nüfus edemeyeceği bir durumdayız. Oğlu akşam bizlerle maçta olacak. Şehidin oğluna babasızlığı hissettirmemeye çalışacağız, her zaman yanında olacağız." ifadelerini kullandı.