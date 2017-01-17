Galatasaraylı Yöneticiler Baskil Kaymakamlığı'nda

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Baskil İlçe Kaymakamlığını ziyaret etti.



Ziraat Türkiye Kupası E Grubu beşinci hafta mücadelesinde Elazığspor ile oynayacakları maç için Elazığ'da bulunan Galatasaray yöneticileri, Baskil ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.



İlçeye bağlı Doğancık köyüne gelen Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Özyalçın, Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin ve Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Baskil Kaymakamı Uhut Emre Koyuncu ve Belediye Başkanı İhsan Akmurat ile şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in kabrine gitti.



Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından Özyalçın, ilçe Kaymakamı Koyuncu'yu ziyaret etti.



Kaymakam Koyuncu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Galatasaraylı yöneticilere teşekkür etti.



Ziyarette Özyalçın'a, İlçe Belediye Başkanı Akmurat da eşlik etti.