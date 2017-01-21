Galatasaraylı Yönetici: 'Karabük Maçı İçime Sinmedi

FutbolArena - Galatasaray yöneticisi Cengiz Özyalçın, Karabükspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



"1 HAFTADA 3 DEPLASMAN"



"Deplasman maçları zor. Galatasaray'ın 1 hafta içerisinde Konyaspor, Elazığspor ve Karabükspor deplasman maçları vardı üst üste. Bu bir mazaret değil. Ancak söylemek istediğim Galatasaray takımı bu 1 haftada antrenman dışında 3 tane bana göre önemli maç oynadı. Şimdi akıllara şu gelebilir. 1-0 galipken, 2-1'lik mağlubiyetle karşı karşıyayız.



"İÇİME SİNMEDİ"



Teknik Direktörümüz zor maç olacağını söyledi. Karabükspor kendi sahasında hakikaten güçlü bir takım. İlerleyen günlerde bunun telafi edileceğini sanıyorum. Bize göre yanılgı payı olarak düşünün. Galatasaray her maçı kazanmak için çıkar. Bugün üzgünüz ve içime sinmeyen bir maç oldu.



"CÜNEYT ÇAKIR HAKKINDA YORUM YAPMACAĞIM."



"Bana sorarsanız hakem hakkında yorum yapmayacağım. Neden? Hakemin haklı veya haksız vermiş olduğu kararlar en güzel yanıt maçtaki seyircinin ve seyreden izleyicilerin vereceği takdirdir. Ben fazla yorum yapmak istemiyorum."



NASUHİ SEZGİN'İN SÖZLERİ



"Mağlup olduk ve üzgünüz. Çekişmeli bir maç oldu. İki taraf da gayret sarfetti. Devam ediyor ama bundan sonraki maçlar da önemli. Ayrıca son 1 haftada üst üste 3 deplasman maçı oynadık. Futbolcular yorgun ve antrenman yapma imkanı az buldu. Tabi bunlar neden değil. Çıkıp oynayacağız ve böyle geldik, böyle gidiyoruz. Artık önümüze bakacağız."