Galatasaraylı Taraftarlar Yönetimi Protesto Etti

Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanan Galatasaraylı taraftar yönetimi protesto etti.



Akşam saatlerinde Galatasaray kafilesi Bursaspor maçı için yola çıkarken, sarı-kırmızılı taraftarlar da yönetimi protesto etmek için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplandı. Sosyal medyadan organize olan taraftarlar tesis önünde toplanarak, Dursun Özbek aleyhine tezahüratlarda bulundu.



Sarı-kırmızılı oyuncuları da protesto eden taraftarlar ardından olaysız şekilde dağıldı. - İSTANBUL