Galatasaraylı Taraftarlar Yönetimi Protesto Etti
Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanan Galatasaraylı taraftar yönetimi protesto etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanan Galatasaraylı taraftar yönetimi protesto etti.
Akşam saatlerinde Galatasaray kafilesi Bursaspor maçı için yola çıkarken, sarı-kırmızılı taraftarlar da yönetimi protesto etmek için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplandı. Sosyal medyadan organize olan taraftarlar tesis önünde toplanarak, Dursun Özbek aleyhine tezahüratlarda bulundu.
Sarı-kırmızılı oyuncuları da protesto eden taraftarlar ardından olaysız şekilde dağıldı. - İSTANBUL
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