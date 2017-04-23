Galatasaraylı Taraftarlar Volkan Demirel'e Yabancı Madde Attı
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'e yabancı madde yağdırdı, "Sahada ayı istemiyoruz." diye bağırdı.
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırlarken, Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçeli taraftarlara tepki gösterdi.
ULTRASLAN'DAN GFB'YE TEPKİ
Yönetime yakınlığı ile bilinen Fenerbahçe taraftar grubu "Genç Fenerbahçeliler" (GFB) grubuna "Aziz'in ... Anadolu GFB" şeklinde tezahurat yapan UltAslan grubu, Fenerbahçeli Volkan Demirel'i de es geçmedi.
VOLKAN DEMİREL'E YABANCI MADDE YAĞDI
Öte yandan maçın 2. yarısında Volkan Demirel aut atışı kullanacağı sırada, kale arkasındaki tribünlerden tecrübeli kalecinin üzerine yabancı maddeler atıldı. Bu atılanlardan biri Volkan'ın bacağına çarparken, Galatasaraylı oyuncular sarı kırmızılı taraftarlara, yabancı madde atmamaları yönünde telkinlerde bulundular.
Galatasaraylı taraftarlar ayrıca "Sahada ayı istemiyoruz" diye tezahurat yaparken, hakem Fırat Aydınus yabancı madde atılmaması yönünde anons yaptırdı.