Galatasaraylı Taraftar Grubundan Giyecek Yardımı

Çermik ilçesinin Konuksever köyü öğrencilerine giysi yardımı yapıldı.



Galatasaray taraftar grubu Ultraslan üyeleri köye giderek öğrencilere atkı, bere, eldiven ve mont dağıttı.



Ultraslan Diyarbakır Temsilcisi Bekir Örtücü, AA muhabirine, okul müdüründen konuyla ilgili kendilerine mail geldiğini ve çocukların okula üşüyerek gittiğini öğrendiklerini söyledi.



Kendilerinin durumu Türkiye Temsilcisi Danış Karakaş'a ilettiklerini ve onların da çocuklar için gerekli giysi yardımını gönderdiklerini belirten Örtücü, "Bizler, kalem, defter, ayakkabı ve mont temin ederek okula teslim ettik. Okula giderken kafamızda tasarlıyorduk neyle karşılaşacağımızı. Ancak görünce gerçekten insan daha farklı oluyor. Bu ay içinde Diyarbakır'daki onuncu köy okulu desteğimizi gerçekleştirdik. Biz bölgemizde ve ilimizde kardeşlerimizi mutlu etmeye elimizden geldikçe devam edeceğiz." diye konuştu.