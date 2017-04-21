Galatasaraylı Sneijder, Fenerbahçe'ye 1 Gol Daha Atarsa Tarihe Geçecek

Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye karşı 6 lig maçında 3 gol atan Sneijder, bir kez daha fileleri havalandırırsa tarihe geçecek. Hollandalı yıldız, Mirza Sejdic'i geride bırakarak Fener'e ligde en çok gol atan Galatasaraylı yabancı futbolcu unvanını elde edecek. Sarı-Kırmızılı futbolcu, derbiye özel olarak hazırlanıyor.

Kritik maçta forması garanti olan isimlerden Sneijder, Podolski ile beraber gole yakın oynayacak. İdmanlardaki ekstra eforu hocası Tudor'un gözünden kaçmayan Wesley'in, takım arkadaşlarını da motive edebilmek adına elinden geleni yaptığı belirtiliyor.

(Fanatik)