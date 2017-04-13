Galatasaraylı Selçuk İnan'ın Kayınpederi Hayatını Kaybetti

A Milli Takım ve Galatasaray oyuncusu Selçuk İnan'ın kayınpederi Mehmet Selami Kardeş vefat etti. Kardaş'ın cenazesi, Zincirlikuyu Cami'nde bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Galatasaray Kulübü, vefat nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Selçuk İnan'ın kayınpederi Doç. Dr. Mehmet Selami Kardeş'ın vefat haberini üzüntüyle almış bulunmaktayız. Kaptanımız Selçuk ve eşi Cemre başta olmak üzere merhumun ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.