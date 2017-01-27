Galatasaraylı Sabri ve Eşi, ABD'den Ev Alıyor

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Sabri Sarıoğlu ve eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan sürpriz karar... Ünlü çift, Amerika'dan ev almaya karar verdi. Yakın çevresine Amerika'ya hayran olduğunu sürekli dile getiren Yağmur Sarıoğlu geçtiğimiz hafta Kaliforniya'ya gitti.
Los Angeles'dan ev arayışına başlayan Sarıoğlu'na oğlu Sarp ve kardeşi Yaprak eşlik ediyor. Sabri Sarıoğlu daha önce de 'Şişhane'den otel aldı' haberleriyle gündeme gelmişti.
OTEL İDDİASI
Birçok futbolcu gibi sahalardan kazandığını ticarete yatırmaya karar veren Sarıoğlu, bunun için de kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Sarıoğlu, Şişhane'de satın alacağı binayı restore edip otele dönüştürecek. Bunun için de Sarıoğlu'nun cebinden 2.5 milyon Euro yani yaklaşık 8 milyon lira çıkacak. Önümüzdeki yıl faaliyete geçireceği otelin adının 'Reiz Otel' olacağı iddia edilmişti.
EŞİNE LAMBORGHINI ALMIŞTI
Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu'na aldığı Lamborghini ile de uzun süre gündemde kalmıştı. Tecrübeli futbolcu, 2.5 milyon TL ödediği spor otomobili daha sonra tepkiler üzerine satıp, 565 bin TL değerinde Porsche Cayenne almıştı.