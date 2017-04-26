Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu Seyir Halindeyken Kamyona Çarptı
Galatasaray'ın emektar futbolcusu Sabri Sarıoğlu, trafikte seyir halindeyken kamyona çarptı. 32 yaşındaki futbolcu kazayı yara almadan atlattı.
Galatasaray'ın uzun yıllar formasını giyen 32 yaşındaki Sabri Sarıoğlu, aracıyla trafikte giderken talihsiz bir kazaya karıştı. Show TV'nin özel haberine göre Sabri Sarıoğlu, kamyonla çarpıştı.
KAZASIZ ATLATTI
Bugün yaşanan kazada kamyona arkadan çarpan Sabri, Sarıoğlu, kazayı yara almadan atlattı.
"SABRİ REİSİN DEĞERİ DAHA ÖNEMLİ"
Kamyon şoförü kaza sonrasında "Sabri reisimin değeri önemli, aracın değeri önemli değil" açıklaması yaptı.
sponsored ads