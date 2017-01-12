Galatasaraylı Podolski'ye Çin'den Son Dakika Transfer Haberi

FutbolArena Dış Haberler - Podolski'nin harika bir futbolcu olduğunu ancak onu transfer etmek gibi bir niyetleri olmadığını belirterek, "Podolski çok iyi bir oyuncu ancak bizim transfer hedefimiz değil. Bütün bu söylentilerin nereden çıktığını düşünüyoruz ve kafamız karışıyor.



Podolski Çin'e mi gidiyor?



Galatasaray'da Çin'den transfer teklifi aldığı iddia edilen ve yönetici Levent Nazifoğlu'nun bizzat doğruladığı Lukas Podolski'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Çin kulüplerinden Guangzhou'dan sonra Burak Yılmaz'ın takımı Beijing Guoan da Podolski ile ilgilenmediklerini açıkladı.



"İLGİLENMİYORUZ."



Podolski ile birçok soru aldığını söyleyen Shao Jiayi, "Almanya'daki birçok kişiden Podolski transferiyle alakalı sorular alıyorum. O, gerçekten takdir ettiğim bir futbolcu fakat kulübümüz onunla ilgilenmiyor." ifadelerini kullandı.



"HIZLI BİR FORVET ARIYORUZ."



Lukas Podolski stilinde bir oyuncu aramadıklarını söyleyen Beijing Guoan Sportif Direktörü Shao Jiayi, "Burak Yılmaz'ın yanına hızlı birini arıyoruz. Burak geçen sezon iyi iş çıkardı. Onun yanına hem hızlı, hem de güçlü bir oyuncu arıyoruz. Podolski bu kriterlerde değil. Bu nedenle hedeflerimiz arasında yer almıyor." diye konuştu. Galatasaraylı Podolski için Çin'den gelen transfer açıklamaları



Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Lukas Podolski'yi isteyen kulüpler arasında gösterilen Çin'in Guanghzhou kulübü yönetimi Podolski'yi almayacaklarını açıklamıştı. Ülke basınına konuşan Guangzhou yetkilileri, "5 milyon euro ödediğimiz Alan'ı 10 milyon euro ödenecek olan Podolski ile mi değiştireceğiz? Üstelik Alan'dan daha yaşlı bir futbolcu. Bİzim aradığımız futbolcu Podolski değil ve bu transfer için hiçbir zaman Galatasaray ve kendisiyle temasa geçmedik." diye konuştu.



LEVENT NAZİFOĞLU İMZA AŞAMASINDA DEDİ



Galatasaray Sportif A.Ş yöneticisi Levent Nazifoğlu geçtiğimiz gün basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda Podolski'yi bırakmak istemediklerini fakat kendisinin gitmek ister gibi bir hali olduğunu söylerken, "Biz oyuncumuzu satmak istemiyoruz ama onun gitmek ister gibi bir hali var. Çin'den istiyorlar. Şu an transferde problem yok. Hatta imza aşamasında. Ancak Türkiye'de transfer dönemi kapandıktan sonra Podolski'yi kesinlikle göndermeyiz. Bu konuda kararlıyız." diye konuştu.



