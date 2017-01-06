Galatasaraylı Ontivero'nun Menajeri, Oyuncusunun Takımdan Ayrıldığını Duyurdu

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink tarafından kamp kadrosuna alınmayan Lucas Ontivero cephesinden ayrılık açıklaması yapıldı. 22 yaşındaki oyuncunun menajeri Juan Arnadilla, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sarı-kırmızılı kulübe veda ettiklerini duyurdu.

Arnadilla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Lukas ile birlikte Galatasaray'a teşekkür ediyoruz. İnşallah bir gün yeniden bir araya geliriz. Yaşasın Galatasaray"

Menajer Arnadilla daha önce yaptığı açıklamada "Lucas Galatasaray'da oynamak istiyor. Hak ettiği fırsatın verilmesini umuyorum" ifadelerine yer vermişti.

ONTIVERO NE DEMİŞTİ?

2018'e kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Ontiverio da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile sözleşmesinin feshedebileceğini açıklamış ve şöyle konuşmuştu;

"Montreal beni almak istiyordu ama maaşımı da düşürmek istediler. Ben de kabul etmedim. Şu an nerede oynayacağım konusunda kesin bir şey yok. Ben ve menajerim Galatasaray ile görüşeceğiz ve nasıl bir yol izleyeceğimizi göreceğiz"