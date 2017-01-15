Galatasaraylı Muslera, Kırık Parmağına Rağmen Maça Çıktı, Gönülleri Fethetti

2011 yılında İtalya'nın Lazio takımından Galatasaray'a transfer olan ve performansı ile sarı kırmızılı taraftarların 'göz bebeği' olan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, bir kez daha gönülleri fethetti.

Sarı kırmızılı takımın, devre arasında Antalya'da yaptığı kampta sol el serçe parmağını kıran Uruguaylı kaleci, büyük bir vefa örneği göstererek kendisi için özel tasarlanan eldiven ile Konya deplasmanında takımını yalnız bırakmadı.

DOKTORUNA VE EŞİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Yedek kaleciler Eray İşcan ve Cenk Gönen'in de sakat olması sebebiyle özel eldiven ile sahaya çıkmak isteyen Muslera, maç sonrasında eşine ve Galatasaray Kulübü Doktoru Yardımcı Doçent Doktor Yener İnce'ye teşekkür etti.

Sarı kırmızılı takımın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Konyaspor maçı sonrasında şunları söyledi:

"Çok çok önemli, zor bir maçtı. Konyaspor gibi ne yaptığını bilen, organize oynayan bir takıma karşı oynadık. İyi başlamamızın önümüzdeki maçlara da etkisi olacaktır. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Bugünkü galibiyet fedakarlıktan geçiyordu. Bugün yaptığımız fedakarlıkla galibiyet geldi.

Maç boyunca kendimi iyi hissettim. Bir kaleci için eli her şey diyebiliriz. İki kişiye teşekkür etmek istiyorum. Birincisi doktoromuz. Hep yanımdaydı, desteğini vererek oynamama yardım etti. Eşime çok teşekkür etmek istiyorum. 4 parmaklı eldivenleri o hazırladı. Sahada mücadele ettiysem hem doktoruma hem eşime teşekkür etmek istiyorum."