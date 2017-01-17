Galatasaraylı Lukas Podolski İçin Japonya'dan 5 Milyon Euro'luk Teklif Geldi

Alman gazetesi BILD'in Japonya'ya transfer olacak dediği Lukas Podolski için Galatasaray'a gelen teklifle ilgili detaylar ortaya çıkıyor.

GALATASARAY'A 5 MİLYON EURO

Alman basını yıldız futbolcuya Japonya'nın Vissel Kobe takımından yıllık 8 milyon Euro'yu bulan bir teklif geldiğini açıklarken sarı kırmızılılara önerilen rakamın ise 5 milyon Euro olduğunu ifade etti.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Podolski'nin yaşam şartları açısından Japonya'yı kendisine daha uygun görmesi sebebiyle transfere sıcak baktığı ve oyuncunun geleceğine dair kısa süre içerisinde somut açıklamaların yapılmasının beklendiği aktarıldı.