Galatasaraylı Futbolcuyu Transfer Etmek İçin Geliyorlar!

Fransa'nın köklü kulüplerinden Marsilya, sezon sonunda serbest kalacak olan Aurelien Chedjou'yu kadrosuna katmak için çalışmaları hızlandırdı.



Lille forması giydiği dönemde mutlu olan 31 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, tekrardan Fransa'ya dönmeye sıcak bakıyor. Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Marsilya, Chedjou'nun yanı sıra 31 yaşındaki Fransız oyuncu Laurent Koscielny için de Arsenal'in kapısını çalacak.



(Fanatik)