Galatasaraylı Eski Yıldız Resmen Duyurdu

Galatasaray'ın Oz Büyücüsü lakaplı eski Avustralyalı yıldızı Harry Kewell, Watford U23 teknik direktörlük kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.



Galatasaray'ın Oz Büyücüsü lakaplı eski Avustralyalı yıldızı Harry Kewell, Watford U23 teknik direktörlük kariyerine son verdi.



AYRILIĞI TWITTER HESABINDAN DUYURMUŞTU



Kewell, sosyal medya hesabından "Üzülerek bildiriyorum ki Watfor U23 takımı ile yollarımızı ayırdık" şeklinde bir açıklama yapmıştı.



İşte Kewell'ın veda sözleri;



"Malesef aldığımız sonuçlar istediğimiz gibi olmadı. Benim yönetimimde 3 tane futbolcumun Watford A takımında oynaması gurur vericiydi. 5 tane futbolcum da A takım kadrosuna girdi.



Watford'a bana böyle bir fırsat sunduğu için teşekkür ediyorum. Takım ve futbolcular için her şeyin en iyisini diliyorum. Bir sonraki deneyimim için sabırsızlıkla bekliyorum"