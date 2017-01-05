Galatasaraylı Eren Derdiyok: "Zor Goller Attım, Basit Goller Kaçırdım"

"İkinci devreye daha güçlü girmek istiyorum. Çünkü buna hem takımın, hem kulübün ihtiyacı var"



"İkinci yarıda çok daha iyi olacağımıza yüzde yüz eminim"



Galatasaraylı futbolcu Eren Derdiyok, Antalya kampında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Konakladıkları Sueno Hotels Deluxe Belek'teki toplantıda konuşan Eren, ligin ilk yarısında istediği performansı sergileyemediğini belirterek, "Ancak ikinci devreye daha güçlü girmek istiyorum. Çünkü buna hem takımın, hem kulübün ihtiyacı var" dedi.



Eren Derdiyok'un konuşmasında öne çıkan sözleri şöyle;



-Sezona iyi başladım ama sonra düşüş oldu. Bunlar oluyor yani, futbol böyle.



-Kanattan geldiğimizde, ortalar yaptığımızda ben daha etkili oluyorum ama bir takım oyunumuz var. Ona adapte oluyorum.



-Çok iyi bir takımız, taraftarlarımız mükemmel. Bizi her zaman desteklediler. İyi olsun, kötü olsun, bizi yalnız bırakmadılar.



-Hazırlık dönemini iyi değerlendirip, ikinci yarıda çok daha iyi olacağımıza yüzde yüz eminim. Performansımızı yansıtırsak zor tutuluruz.



-İkinci devreye daha güçlü girmek istiyorum. Çünkü buna hem takımın, hem kulübün ihtiyacı var.



-Zor goller attım, basit goller kaçırdım. İkinci yarıda yüzde yüzümü vereceğim.



-Tuzla maçı sıkıntılı geçti. Bu biz değiliz kesinlikle. Böyle bir şeyin yeniden yaşanmayacağını düşünüyorum.



-Çaykur Rizespor'a attığım gol, kariyerimin en iyi golleri arasında ilk sırada. Bir daha topa öyle vurabilir miyim, bilmiyorum.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Eren Derdiyok'un açıklamaları



HABER: SERHAN TÜRK - KAMERA: MEHMET KILIÇARSLAN - ANTALYA / DHA (fotoğraflı)