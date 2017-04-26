Galatasaraylı Eren Derdiyok'un Instagram Hesabına Tepki Yağdı

Galatasaray'ın forvet oyuncusu Eren Derdiyok'un antremanda Muslera, Sneijder, Semih Kaya, De jong ve Koray Günter'in içinde yer aldığı ve oyuncuların gülerek poz verdiği fotoğrafa Garatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi. İşte tepki alan o fotoğraf :

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