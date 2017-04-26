Galatasaraylı Eren Derdiyok'un Instagram Hesabına Tepki Yağdı
Galatasaraylı oyuncuların antrenmanda gülerek poz verdiği ve Eren Derdiyok'un Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa sarı-kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.
Galatasaray'ın forvet oyuncusu Eren Derdiyok'un antremanda Muslera, Sneijder, Semih Kaya, De jong ve Koray Günter'in içinde yer aldığı ve oyuncuların gülerek poz verdiği fotoğrafa Garatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi. İşte tepki alan o fotoğraf :
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