Galatasaray Yönetimine Sigthorsson Şoku! Sakat Almışlar...

FutbolArena Dış Haberler - Son dönemde transferde birçok skandal yaşayan Galatasaray'da bir skandal da Kolbeinn Sigthorsson transferinde yaşandı.



Hajrovic ve Grosskreutz gibi transfer skandallarının ardından bu sezon da Sigthorsson transferinde skandal yaşandığı ortaya çıktı. Sigthorsson'un itirafına göre Galatasaray oyuncuyu sakat olmasına rağmen kadrosuna kattı ve 1 dakika bile oynatamadan gönderdi. Kolbeinn Sigthorsson "Galatasaray'a gelmeden önce sakatlandım" Ülkesinin basınından visir.is'e konuşan İzlandalı golcü, "Dizimde küçük bir menisküs sorunu vardı. Bu soruna rağmen 3 yıldır futbol oynuyordum. Fakat Nantes'ta çıktığım son maçta sakatlandım ve dizim bir daha eski haline dönmedi" dedi.



Galatasaray'da kendisine çok iyi davranıldığını belirten Sigthorsson "Galatasaray harika bir kulüp, bana 3 hafta içinde sahalara dönmezsem, sözleşmemi fesh edeceklerini söylediler. Barcelona'da tedavi olduktan sonra 9 Aralık'ta döndüm ama 24 Aralık'ta dizim yine şişti. Orada kalmak istiyordum ve sezon sonuna kadar para almadan oynayabileceğimi de söyledim ama sözleşmemi fesh ettiler ve ben de İzlanda'ya döndüm" dedi.







Galatasaray Yönetimi, "Kolbeinn Sigthorsson Milli Takımda sakatlandı" demişti



Galatasaray'a transfer olduktan sonra İzlanda Milli Takım kampına giden ama maç oynamayan Sigthorsson için Galatasaray Yönetimi "Milli Takımda sakatlandı" demişti. Buna karşın oyuncunun sakat sakat transfer edildiği, oyuncu tarafından itiraf edilmiş oldu.



Galatasaray Kolbeinn Sigthorsson'a kaç para ödedi?



Galatasaray'ın sezon başında 700 bin euro karşılığında kiraladığı İzlandalı santrfor sakatlığı yüzünden tek maça dahi çıkamadı. Galatasaray ile maaş olarak 1 milyon 215 bin euro'ya anlaşan Sigthorsson hiç oynayamadığı için mahcup olduğunu belirtip 815 bin Euro alacağından vazgeçti.



Sarı kırmızılı kulüp Sigthorsson'a toplam 400 bin Euro ödeyecek. Ayrıca, İzlandalı futbolcunun menajerliğini yapan Andri Sigthorsson da 150 bin Euro'yu bulan menajerlik komisyonunu almayacağını bildirdi.



Kısacası Sigthorsson 1 dakika bile oynamamasına rağmen Galatasaray'a tam 1.1 milyon euroya mal olmuş oldu.