Galatasaray Yönetiminden Preciado Transferi Açıklaması

FutbolArena Özel - Kolombiya basınının Galatasaray ile anlaştığını duyurduğu Preciado için sarı kırmızılı yönetimden açıklama geldi.



Sosyal medyada Galatasaray taraftarının transfer iddiaları üzerine Kolombiyalı golcünün durumu merak edilirken Galatasaray yöneticileri konuya açıklık getirdi.



FutbolArena'ya Preciado iddiaları üzerine açıklama yapan Galatasaray yöneticileri"Böyle bir oyuncu ile hiçbir temasımız olmadı. Galatasaray'a transfer olacağı da bu oyuncu ile ilgilendiğimizin de gerçekle yakından uzaktan alakası yok"