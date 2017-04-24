Galatasaray Yönetiminden Igor Tudor Kararı

Galatasaray'da Tudor'un kredisi artık tükendi. Hırvat teknik adamın da, 2017-18 sezonunda Galatasaray takımının başında görev yapmayacağı neredeyse kesinleşti.



Tudor gelecek sezon Galatasaray'da kalacak mı?



Tudor'un özellikle Galatasaray'ın başında çıktığı 4 derbiden de mağlubiyetle ayrılması sabırları taşırdı. Eleştirilen Galatasaray yönetimi de Tudor'u artık yüksek sesle eleştirmeye başladı.



Tudor, Galatasaray'ın başında çıktığı Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından mağlubiyetle ayrıldı. ve Galatasaraylı yöneticiler dünkü derbiden sonra işte şu eleştiriyi yapmaya başladı:



"Tudor geldiğinde ligin 21.haftası idi. Lider Beşiktaş ile puan farkı ise sadece 5 idi. Tudor'u, şampiyonluğa ulaşma hedefi ile getirdik. Ancak bugün puan farkı 15"



Soyunma odasında ölüm sessizliği



Galatasaray'ın 90 dakika üstün oynadığı derbide Fenerbahçe'ye mağlup olması dün gece sarı kırmızılı takımda adeta şok etkisi yarattı.



Futbolcuların hiçbiri konuşamadı, Galatasaray soyunma odasında tek bir çıt dahi çıkmadığı öğrenildi.



Farklı kaybettiği ya da yenildiği maçlarda hataları konuşup zaman zaman tartışan Galatasaray takımı bu kez 1-0'lık mağlubiyet sonrasında adeta ölüm sessizliğine büründü.



Herkes duşunu alıp boynu eğik şekilde stattan ayrılırken Galatasaray Teknik Direktörü Tudor da, oyuncularının bu ruh hali ve durumu üzerine sarı kırmızılı takıma 1 gün izin verdi.



Sarı kırmızılı takım bugünü izinli geçirip Bursaspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.



FutbolArena