Galatasaray Yönetimi Söz Verdi

FutbolArena Özel - Beşiktaş ve Başaksehir ile birlikte Şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da ödeme krizi tavan yaptı.



Yabancı futbolculara alacakları düzenli olarak yatırılırken Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan başta olmak üzere yerli futbolcular bu sezon hak edişlerinin hiçbirini alamadı.



YÖNETİM ÖDEME SÖZÜ VERDİ



Galatasaray yönetimi, yerli oyunculara 6-0 sona eren Akhisar Belediyespor maçının ardından Şubat ayının ilk haftasına kadar süre isteyip ödemelerin bir kısmının yapılacağı sözünü verdi.



SADECE YABANCI OYUNCULARA ÖDEME YAPILDI



Dursun Özbek ve yönetimi yerli futbolculara daha önce de geçtiğimiz ay 29 Aralık'a kadar ödemelerin yapılacağını belirtmiş ancak bankaların kredi vermemesi üzerine planlar bozulmuş ve sadece Galatasaray'da forma giyen yabancı oyunculara ödeme yapılabilmişti.