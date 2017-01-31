Galatasaray Yönetimi Luis Cavanda'yı Pas Geçti

FutbolArena Özel - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yönetim tüm yabancı oyunculara ödemeleri gerçekleştirirken, kadroda fazla forma şansı bulamanayan Luis Cavanda'a ödeme yapmadı.



BAŞKAN DURSUN ÖZBEK KASA KOLAYLIĞI SAĞLADI



Yerli futbolcularına Şubat ayının ilk haftasına kadar ödeme sözü veren Galatasaray yönetimi, Başkan Dursun Özbek'in sağladığı kasa kolaylığı ile Fernando Muslera, Lukas Podolski ve Wesley Sneijder başta yabancı oyuncularının alacaklarını yatırmıştı.



Galatasaray yönetimi yabancı oyuncuların alacaklarını öderken, FutbolArena'nın aldığı özel bilgiye göre bu ödemenin 1 yabancı dışında yapıldığı ortaya çıktı. Galatasaray yönetimi tüm lejyoner futbolcularına ödeme yaptı, Luis Cavanda'yı pas geçti.



Galatasaray'da Luis Cavanda'ya neden ödeme yapılmadı?



FutbolArena, bu bilgiye ulaşırken sebebini de Galatasaray kulübü yetkililerinden öğrendi. Son yapılan ödemelerde bir tek Cavanda'nın alacakları yatırılmadı. Bunun nedeni ise Cavanda'nın acil ihtiyaçları nedeni ile Aralık ayı sonunda kendisine tüm takımdan ayrı olarak ödeme yapıldı.



Belçikalı futbolcu, Galatasaray Kulübünden Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım yani 4 aylık hak edişini aldı. Cavanda'nın Aralık ve Ocak hak edişleri ödenmedi.



Ancak Cavanda, yönetimin acil ihtiyacı olduğu anda yaptığı toplu ödeme nedeniyle bu takvimde kendisi pas geçilse de ses çıkarmadı.