Galatasaray Yöneticisinden Konyaspor Maçı Sonrası Flaş İtiraf

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Galatasaray, zorlu Atiker Konyaspor deplasmanında Sabri'nin golüyle 1-0 galip ayrılırken, sarı kırmızılıların yöneticisi Cengiz Özyalçın maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"ÇOK ZOR KOŞULLARDA MÜCADELE EDİYORUZ."



İkinci devrede tam takıma yakışır bir şekilde oynadık. Seyircinin beklentisi başka. Sonuç kendi düşledikleri gibi değil. Dostluğun kazandığı bir maç oldu. Ben Konyalı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Çok zor maçtı gerçekten. Çünkü ben sizlerden özür dileyeceğim. Böyle kalpaklı görüyorsunuz bizi. Müthiş bir soğuk var. Belki uçağımızın gitmeme durumu var. Biz izninizle buradan Elazığ'a gideceğiz. Elazığspor ve sonra Karabükspor'la deplasmanda maçlarımız var. Allah utandırmasın! Çok zor koşullarda Galatasaray mücadele ediyor. Ben bizi bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.



"RODRİGUES HER HALİYLE FUTBOLCU"



"Az buçuk futbolcu yaşantım var. Her haliyle futbolcu belli. Fizik yapısı ve topa hükmedişiyle belli. Galatasaray'ın golü o kanattan ve onun sayesinde oldu. Bruma ile beraber çok iş yapacaklarını sanıyorum. Allah utandırmasın inşallah."