Galatasaray Yöneticisi Nazifoğlu'nun Sözleri Sosyal Medyada Olay Oldu

Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun, "15 Ocak'ta Beşiktaş Osmanlıspor'a gelecek, bakalım ne olacak" tweeti, Beşiktaş'ın galibiyetinden sonra olay oldu.

Galatasaray Yöneticisi Nazifoğlu'nun Sözleri Sosyal Medyada Olay Oldu

Galatasaray'ın Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'la oynadığı maçın ardından açıklama yapan Galatasaray Yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun sözleri sosyal medyada gündem oldu.

BEŞİKTAŞLILARDAN CEVAP

Galatasaray'ın 2-2 berabere kaldığı maçın ardından sahadan şikayet eden ve Beşiktaş'ın aynı stada geleceğini söyleyen Levent Nazifoğlu'nun açıklamaları Beşiktaş'ın deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etmesinin ardından Beşiktaşlı taraftaların Twitter'da en çok paylaştığı Tweet oldu.

İşte Beşiktaşlı taraftalar tarafından en çok paylaşılan Levent Nazifoğlu'nun o açıklamaları:

Levent Nazifoğlu: "15 Ocak'ta Beşiktaş da Osmanlıspor'un stadına gidecek, bakalım ne yapacaklar?"

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