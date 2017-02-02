Galatasaray Yöneticisi Levent Nazifoğlu'ndan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a Son Dakika Yanıtı

FutbolArena - Galatasaray Sportif A.Ş yöneticisi Levent Nazifoğlu, transfer döneminin bitmesinin ardından takımın durumuyla alakalı konuşurken, Podolski ve Bruma hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.



Levent Nazifoğlu'ndan Bruma ve Podolski transferinde müjde gibi sözler



Radyospor'a konuşan Levent Nazifoğlu, transfer döneminin bitmesinin ardından Podolski'nin takımda kalmasıyla ilgili olarak Japonya'da transfer döneminin devam ettiğini hatırlatarak, diğer yandan hem Podolski, hem de Bruma konusunda taraftarlara bir müjde verdi.



Nazifoğlu'nun Radyospor'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:



"ENDOĞAN ADİLİ KONUSU..."



"Endoğan Adili'yi bizim U21 takımında değerlendireceğiz. Hoca orada görecek. İhtiyaç olursa A takıma katılacak. Hocanın bileceği bir iş tabi ki."



"BAŞAKŞEHİR MAÇINDA FAVORİYİZ..."



"Başakşehir maçına favori çıkacağımızı düşünüyorum. Tabi Başakşehir de çok güçlü bir takım. Bence 3 ihtimalli maç. Gerçi 3 ihtimalli olmuyor bu arada eleme maçı olduğundan ama favori biziz."



"TRANSFER DÖNEMİ İYİ GEÇTİ..."



"Transfer dönemi Galatasaray adına bütün takımlar gibi geçti. Bütün takımların dövizin artmasından dolayı hesapta olmayan açıklar oluştu. O yüzden herkes karınca kararınca transfer yapmak zorunda kaldı. Biz en lazım olan iki yerimize transfer yaptık. Podolski'nin kalmasıyla da santrfor konusunda açığımız kalmadı."



"PODOLSKI İÇİN ÖZEL BİR ŞEYLER YAPACAĞIZ..."



"Şimdi bu Japonya'nn transfer dönemi sona erene kadar tabi ki böyle bir ihtimal var. Dün Podolski ile toplantı yaptım. Birbirimize karşı çok açık konuştuk. O da iyi bir Galatasaraylı. Kendisine anlayışlı bir şekilde konulara vakıf. Bence yıl sonuna kadar Podolski ile devam edeceğiz. 1 yıl daha sözleşmesi var. Ona özel bir şeyler yapacağız şimdiden."



"PODOLSKI ÇAPINDA OYUNCU BULAMADIK."



"Podolski çapında bir oyuncu bulamadık. Öyle bir oyuncu yok şu anda. Böyle futbolculara sahip olan takımlar doğal olarak bırakmak istemiyor. Biz transfer yapmış olmak için yapmak istemedik. Şu anda bakıyorum, birçok transfer büyütülüyor ama bizim gerçek anlamda büyük transfer yapma imkanımız yok."



"ADEBAYOR BİZE ÖNERİLDİ AMA İSTEMEDİK."



"Adebayor 1-2 önerildi bize. Ancak biz sıcak bakmadık bu transfere. Başakşehir'e transferi hakkında yorum yapmam doğru olmaz."



"BRUMA FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"



"Bruma ile tasarrufumuz var. Hemen hemen her gün konuşuyoruz onunla. Benim oğlum gibi. Çok güzel diyalogumuz var. Her gün konuşuyoruz. Çok mutlu ve tabi ki bir şeyler yapacağız. Galatasaray'ın evladı ve burada futbolu bırakır diye düşünüyorum. Menajerleri gelecek ve oturup konuşacağız."



"MUSLERA'NIN FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKMASINI UMUYORUM"



"Bruma'ya söylediklerimin daha fazlasını Muslera için söyleyebilirim. Kendisi ve ailesi mutlu. Muslera'nın futbolu burada bırakıp, ilerleyen dönemlerde idari kadroda görev yapmasını diliyorum. Böyle yapmamız lazım. Kulübe hizmet veren değerli oyuncuların bayrağı bizden alıp devam etmesi lazım."



"BÜTÜN FUTBOLCULAR MUTLU"



"Selçuk İnan da mutlu. Hiçbir sorun yok. Galatasaray'da futbolcuların hepsi mutlu ve şampiyonluğa odaklanmış durumdayız."



Levent Nazifoğlu'ndan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a cevap



Galatasaray Sportif A.Ş yöneticisi Levent Nazifoğlu, Radyospor'a yaptığı bağlantıda Fikret Orman'ın "Bizim sayemizde Fenerbahçe ile Galatasaray kardeş oldular." sözlerine de yanıt verirken, şu ifadeleri kullandı:



"Ben gerçekten bunu duymadım. Okumadım da böyle bir şey söylediğini. Ne demek istediğini anlamış değilim. Zaten Fenerbahçe ile Galatasaray yüz yılı aşkındır dost kulüpler. Fikret Orman bunu söyleyerek ne demiş bilmiyorum. Sonra da cevap verince karışmasın diyor. Bunları konuşmaya ne gerek var? Kimsenin Beşiktaş'ın üstüne geldiği yok. Herkes kendi hakkını korumak istiyor. Bunun yapılış şekilleri var. Eğer bu şekiller uygun değilse federasyon tarafından dikkate alınıyor."