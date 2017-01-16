Galatasaray Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Beşiktaş Taraftarlarının Diline Düştü

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Osmanlıspor ile Beşiktaş karşı karşıya kaldı. Siyah beyazlılar zorlu hava koşulları ve saha zeminine rağmen Talisca ile Cenk Tosun'un golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılırken, şampiyonluk yarışında çok önemli bir virajı kayıpsız atlattı.



Beşiktaş taraftarlarından Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu'na gönderme



Beşiktaş'ın, Osmanlıspor deplasmanında 2-0 kazandığı maçın ardından sosyal medyada Levent Nazifoğlu patlaması yaşandı. Hatırlanacağı üzere Galatasaray yöneticisi Nazifoğlu, 15. haftada 2-2 berabere kaldıkları Osmanlıspor maçının ardından zeminin elverişsiz olduğuna değinerek, "Beşiktaş da Ocak'ta bu stada gelecek. Bakalım onlar ne yapacak?" diye konuşmuştu.



SOSYAL MEDYADA LEVENT NAZİFOĞLU PATLAMASI



Beşiktaş taraftarları ise Osmanlıspor galibiyetinin ardından Levent Nazifoğlu'nun Osmanlı-Galatasaray maçı sonrası sözlerini sosyal medyada hatırlatarak gönderme yaptı.



NAZİFOĞLU NE DEMİŞTİ?



"Ankara 19 Mayıs Stadı'nın zemin ısıtma sistemi vardı. Maçı oraya istedik ama kabul edilmedi. Osmanlı maçının önce saatinin ardından da stadın değişmesini istedik ancak talebimiz kabul edilmedi. 15 Ocak'ta Beşiktaş da Osmanlıspor'un stadına gidecek, bakalım ne yapacaklar?"



