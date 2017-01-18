Galatasaray Yönetici Levent Nazifoğlu: Scout Ekibini Beğenmiyorum

Galatasaraylı yönetici Levent Nazifoğlu, scout ekibiyle ilgili çok çarpıcı bir ifade kullandı. Transfer çalışmalarında belirleyici bir rolü olan oyuncu izleme ekibi (scout) hakkında konuşan Nazifoğlu, "Scout ekibini beğenmiyorum. Beğenmeme nedenim de şu; Biz onlara yeterli bütçeyi sağlayamıyoruz. Şu anda onlar internetten, televizyondan takip edebiliyorlar." dedi.

"BULANIK SUDA BALIK AVLAMAK"

l1ucgen.com sitesine konuşan Galatasaraylı yönetici, "Uçağın böyle sisli havada inmesi gibi. Bulanık suda balık avlıyorlar yani. Biz onlara bütçeyi verebilsek, bütün maçları yurt dışında da takip edebilseler çok daha başarılı oluruz." ifadelerini kullandı.