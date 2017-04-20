Galatasaray, Yıldız İsimden Haber Bekliyor

Galatasaray yönetimi, Jackson Martinez transferi için talebini bu kez net sözlerle yineledi. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan ve gelecek yıl için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, sezon sonunda kadrosuna yıldız bir golcü katma kararı alırken gündeminde Kolombiyalı golcü var.



Galatasaray, Jackson Martinez'i transfer edecek mi?



Yaklaşık 1 ay önce Jackson Martinez için temaslarda bulunan Galatasaray cephesi, halen Kolombiyalı golcünün, ameliyat, sakatlık ve sağlık durumu hakkında tüm rapor verilerin eline ulaşmaması sonrasında tavrını ortaya koydu.



"ÖNCE RAPOR GÖRELİM"



Galatasaray yönetimi, Jackson Martinez'in menajerlerine "Tam 1 aydır oyuncunun raporlarını bekliyoruz. Martinez'in son durumu hakkındaki veriler incelenmeden bu transfer için herhangi bir adım atmayacağız" dedi.



YÖNETİM TİTİZ DAVRANIYOR



Sigthorsson'un kiralayıp oyuncunun sakatlığı nedeniyle büyük yara alan Galatasaray yönetimi Jackson Martinez transferinde aynı hataya düşmemek adına titiz davranıyor. Jackson Martinez, geçen yıl ağır bir sakatlık geçirmiş ve tedavisini halen Portekiz'de sürdürüyor idi.



Jackson Martinez kimdir?



3 Ekim 1986 doğumlu olan Kolombiyalı golcü Jackson Martinez, Kolombiya Ligi ekiplerinden Independiente Medellin'de çıkış yaptıktan sonra Meksika'ya Chiapas FC'ye transfer oldu.



Martinez buradan 2012-2013 sezonu başında 8.9 milyon euro karşılığında Porto'ya transfer olduğunda 26 yaşındaydı. Futbolda geç ama hızlı bir çıkış yakalayan Martinez. Porto'da 3 farklı sezonda gol krallığı yaşarken çeşitli başarılara imzasını attı. Porto'da 134 maçta 92 gol 12 asist yapan Martinez, 2015-2016 sezonu başında ise 37.1 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olmuştu.



Bir devre sonra 42 milyon euroya Çin'e giden Martinez, buradaki serüvenine hızlı başlasa da yaşadığı sakatlığın ardından kariyerinde büyük bir düşüş yaşadı. 30 yaşındaki Martinez'in şimdi Avrupa'ya dönüp yeniden form yakalamak istediği düşünülüyor. FutbolArena