Galatasaray, Yıldız Futbolcudan Cevap Bekliyor!

Her ne kadar kadroyu gençleştirmeyi düşünse de, takıma liderlik, sıkıntılı bölge savunmaya da kaptanlık yapacak bir deneyimli isme ihtiyaç duyan Sarı-Kırmızılılar'ın, Real Madrid'in stoperi Pepe için sefere çıktığı öğrenildi.



Bu doğrultuda futbol direktörü Cenk Ergün'ün 34 yaşındaki futbolcunun şartlarını öğrenmek için soluğu yurt dışında aldığı bildirildi.



Real Madrid ile mukavelesi sezon sonunda bitecek olan ve İspanya'da 5 milyon Euro (Yaklaşık) 20 milyon TL kazanan Portekizli için Galatasaray ekonomik olarak sınırlarını zorlayacak.



ÇİN'DEN GELEN TEKLİFİ KABUL ETMEDİ



Sezon başında Çin'den astronomik teklifler almasına rağmen futbol hayatına Avrupa'da devam etmeyi tercih eden ve bu önerileri elinin tersiyle iten Pepe'nin Galatasaray'a vereceği yanıt Aslan'ın transferdeki yol haritasını da belirleyecek.



Sarı-Kırmızılılar'ın Pepe'nin menacerinden en kısa zamanda bir geri dönüş isteyeceği belirtildi. 2007'de Porto'dan 30 milyon Euro'ya alınan Pepe, her fırsatta, "Önceliğim tabii ki Real Madrid" mesajları veriyor ama İspanyol devinin 34 yaşındaki oyuncuyla mukavele uzatma gibi bir düşüncesi olmadığı da kulübe yakın gazetelerde sık sık yer alıyor.



Kadro revizyonu düşünen Real'in, Portekizli futbolcuya sezon sonunda 'teşekkür' etmesine kesin gözüyle bakılıyor.



(Fanatik)