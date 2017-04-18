Galatasaray Yeniden Onun Peşinde

Sarı kırmızılılar yeniden, Brezilyalı ön libero Lucas Leiva üzerine odaklandı.



Leiva sezon öncesi de Galatasaray'da gündeme gelmiş, kulübü ve oyuncuyla anlaşılmasına karşın Liverpool menajeri Jürgen Klopp'un satılmasına izin vermemesi üzerine transferi gerçekleşmemişti.



Takımın iskeletinde önemli değişiklikler yapmaya hazırlanan teknik direktör Igor Tudor'un da isteğiyle sarı kırmızılı yönetim Leiva için yeniden harekete geçiyor.



Sezon sonunda 2007 yılında geldiği Liverpool ile sözleşmesi sona erecek Leiva için yapılan ilk girişimlerden olumlu yanıt alındı.



30 yaşındaki futbolcu ve menajeriyle önümüzdeki günlerde yeni bir görüşmenin yapılması ve transferi konusunun büyük ölçüde mutlu sonuçlandırılması bekleniyor.