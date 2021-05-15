Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda?
Galatasaray'ın şampiyonluk için mücadele edeceği ve merakla taraftarların takip ettiği Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda?
Galatasaray'ın şampiyonluk için mücadele edeceği ve merakla taraftarların takip ettiği Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda?
GALATASARAY YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.
GALATASARAY YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak