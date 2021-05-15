Galatasaray- Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Galatasaray- Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!
Süper Lig'in 42. Haftasında yaşanacak olan heyecanlı karşılaşmalardan biri olan Galatasaray- Yeni Malatyaspor maçı tarih, saati ve kanalı en çok araştırılan konulardan biri oldu. Herkesin heyecanla beklediği kritik mücadelenin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Galatasaray- Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Galatasaray- Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler! Konuya ilişkin detaylar haberimizde!
Süper Lig'in 42. Haftasında yaşanacak olan heyecanlı karşılaşmalardan biri olan Galatasaray- Yeni Malatyaspor maçı tarih, saati ve kanalı en çok araştırılan konulardan biri oldu. Herkesin heyecanla beklediği kritik mücadelenin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Galatasaray- Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Galatasaray- Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler! Konuya ilişkin detaylar haberimizde!
GALATASARAY- YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'in kritik mücadelelerinden Galatasaray- Yeni Malatyaspor maçı 15 Mayıs Cumartesi (bugün) oynanacak.
GALATASARAY- YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Heyecanlı karşılaşmanın yaşanacağı Galatasaray- Yeni Malatya spor maçı 15 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.30'ta başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER!
Galatasaray
- Donk
- Muslera
- Marcao
- Taylan
- Gedson
- Saracchi
- Yedlin
- Muslera
- Emre Akbaba
- Mohamed
- Kerem
- Babel
Yeni Malatyaspor
- Chebake
- Ertaç
- Hafez
- Wallace
- Mustafa
- Fofana
- Teteh
- Adem
- Zeki
- Mallan
- Hadebe