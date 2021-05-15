Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle! Galatasaray - Yeni Malatyaspor canlı anlatım linki

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle ve canlı anlatım linki merak ediliyor. Son 5 lig maçında fire vermeyen, şampiyonluk için sadece galibiyet değil farklı bir skora ihtiyacı olan Galatasaray, iddiasız Yeni Malatyaspor'u TT Stadı'nda konuk edecek. Süper Lig Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı son dakika gelişmeleri İstanbul Türk Telekom Arena'dan canlı yayın linki

Beşiktaş sonrası Denizlispor'u da gollü bir maç sonrasında geçen Galatasaray, galibiyet serisini 5 maça çıkarmış ve siyah-beyazlıların Fatih Karagümrük yenilgisiyle son haftaya puan puana girmişti. Fenerbahçe'nin de dahil olduğu üçlü averajda Beşiktaş'ın gerisinde olan sarı kırmızılılar, Yeni Malatyaspor'u farklı yenip işi sadece "genel averaj" üzerinden bitirmek istiyor. Son antrenmanı tamamlayamayan Henry Onyekuru ve takımı Denizli deplasmanında da yalnız bırakan Radamel Falcao, sezonun son maçında forma giyemeyecek. TD Fatih Terim'in hücum merkezinde Mostafa Mohamed ile başlaması, kanatlarda ise tecrübeli iki ismi - Arda Turan ve Ryan Babel'i görevlendirmesi bekleniyor. Son haftalarda orta alanda Taylan Antalyalı'nın yanında Gedson Fernandes ve Emre Akbaba çok iyi işler çıkardı. Gedson'un forması garanti, Emre Akbaba yerine ufak bir ihtimal Emre Kılınç'ı da görebiliriz.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ

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İrfan Buz yönetiminde çıktığı 11 maçta kalesinde sadece 11 gol gören, 8 kez sahadan yenilmeden ayrılan Yeni Malatyaspor'da sakat ya da cezalı bir oyuncu bulunmuyor. Orta alanın Zeki Yavru ve Stevie Mallan'a emanet edildiği, kanatlarda Mustafa Eskihellaç ve Moryke Fofana'nın oynatıldığı bir düzenle son maçlara çıkan İrfan Buz; hücumda Adem Büyük ve Benjamin Tetteh ikilisini tercih ediyor. Stoperde Semih Kaya, Wallace ve Teenage Hadebe üçlüsünden ikisi forma giyecek. Sol bekte Karim Hafez, sağ bekte Issam Chebake görev yapacak. Malatya ekibi ligde kalmayı daha önce garantilemişti, hiçbir iddiası bulunmuyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın iç sahada oynadığı son 6 lig maçının 5'inde "karşılıklı gol" izledik.

- Yeni Malatyaspor'un ligde oynadığı son 9 maçın 7'si "2.5 ALT" bitti.

- Bu sezon ligde en fazla penaltı golü atan takım Galatasaray (15 kez), beyaz noktadan rakip fileleri en fazla havalandıran oyuncu ise Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük oldu. (9 kez)

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Arda, Babel, Onyekuru, Mohamed

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Karim, Ahmed, Zeki, Mustafa, Fofana, Adem, Kubilay

HALİL DERVİŞOĞLU: TAKIM TAM KONSANTRE!

Galatasaray'ın son dönemlerde parlayan yıldızı Halil Dervişoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Halil Dervişoğlu, "Mutluyuz. A Milli takım bambaşka bir şey. Takım arkadaşlarımla birlikte A Milli Takıma gidebildiğimiz için çok mutluyum. İnşallah iyi bir dönem geçiririz." diye konuştu. Öte yandan Yeni Malatyaspor maçı ile ilgili açıklamalarda bulunan Halil, "Heyecan var. Takım tam konsantrasyon halinde. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU: ÇOK GURURLUYUM

"Bu sene benim için çok güzel geçiyor. Gurur duyduğum bir sene geçiriyorum. Geçen seneden bu yana çok büyük bir sıçrayış oldu. Çok mutluyum ve gururluyum. Ailemi gururlandırdığım için ayrı bir mutluluk yaşıyorum. İnşallah orada hem ailemi hem takımımı hem de ülkemi en güzel şekilde temsil ederim." diye konuştu. Şampiyonluğun belirleneceği son haftada Yeni Malatyaspor mücadelesini iple çektiklerini ifade eden Kerem, "Çok heyecanlıyız. Aynı zamanda hepimiz maç saatinin gelmesini bekliyoruz. Hocamız da bizimle konuşup maça iyi hazırladı ve motive etti. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Ondan sonra inşallah şampiyonluğu biz göğüsleyeceğiz." dedi.

ONYEKURU YOK!

Galatasaray, 42. haftada ağırlayacağı Yeni Malatyaspor maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi. Ara transfer döneminde kadroya katılan Onyekuru, sağ alt arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle antrenmanı tamamlayamadı. Yıldız futbolcunun Yeni Malatyaspor maçında oynaması beklenmiyor.

RADAMEL FALCAO OYNAYAMAYACAK

Galatasaray'ın büyük umutlarla kadorsuna kattığı Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, ağrıları sebebiyle Yeni Malatyaspor maçında oyanayamayacak. Yıldız futbolcu bu sezon sadece 18 maçta forma giydi.

GÖZLER İSTANBUL KULAKLAR İZMİR'DE OLACAK

Ligde Beşiktaş ile aynı puana sahip olmasına rağmen gol averajından dolayı ikinci sırada yer alan Galatasaray'ın +42, siyah-beyazlıların da +44 averajı bulunuyor. Aslan, Kartal'ın Göztepe deplasmanında galip gelmesi durumunda Yeni Malatyaspor karşısında o maçın skoruna göre artı 3 gol atması gerekecek. Galatasaray kendi maçını kazanıp, Beşiktaş puan kaybetmesi durumunda ise averaj hesabı yapmadan bu sezonun şampiyonu olacak.

LİGDE 8. RANDEVU

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 defa rakibini mağlup ederken, 2 kez de Malatya temsilcisi sahadan 3 puanla ayrıldı. 1 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 9 golüne, Yeni Malatyaspor 5 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray 1-0'lık skorla kazanmıştı. Rekabette ligdeki en farklı galibiyeti 3-0'lık skorla Galatasaray elde etti. İki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde karşılaşmış, Galatasaray rakibini penaltılarla elemişti.

8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, ligde bu sezon en son deplasmanda Hatayspor'a 3-0'lık skorla yenildi. Sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son 5 maçta da sahadan 3 puanla ayrıldı. Cimbom söz konusu müsabakalarda Göztepe, Antalyaspor, Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Denizlispor'u mağlup ederken, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile de berabere kaldı.

Galatasaray bu sezon ligde daha önce 8 haftalık galibiyet serisi yakalamıştı.

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray ligde bu sezon evinde 19 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde 11 galibiyet elde ederken, 6 beraberlik ve 2 de mağlubiyet aldı. Aslan 42 gol kaydederken, kalesinde 16 gol gördü. Galatasaray iç sahada son olarak Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

BU SEZON İLK KEZ KAMP YAPILDI

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, takıma bu sezon ilk kez maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kamp uyguladı. Bu sezon İstanbul'daki müsabakalarda maçtan önceki son antrenmandan sonra futbolcular evlerine gidip, karşılaşma günü tesislere geliyordu. Salı günü oynanan Denizlispor maçından sonra 1 günü izinli geçiren sarı-kırmızılılarda dün yapılan ilk antrenmandan sonra kamp başladı.

7 MAÇTA 3 VE DAHA FAZLA FARK ATTI

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de aldığı 25 galibiyetin 7'sinde 3 ve daha fazla farkla rakibini mağlup etmeyi başardı. En farklı galibiyetini 6-0'lık skorla Gençlerbirliği karşısında kazanan sarı-kırmızılılar, Denizlispor'u İstanbul'da 6-1, deplasmanda 4-1, Çaykur Rizespor'u 4-0, Hatayspor, Başakşehir ve Kayserispor'u da 3-0'lık skorla yendi.

LİGİN EN AZ GOL YİYENİ TAKIMI

Süper Lig'in oynanan 39 karşılaşmada kalesinde 35 gol gören Galatasaray, bu alan en az gol yiyen takım olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, ligin en iyi savunmacı ekibi olmasının yanında en çok gol atan da ikinci takım. Aslan, 87 golle lider Beşiktaş'ın ardından kaydettiği 77 golle en fazla gol atan ikinci takım olarak bulunuyor.