Galatasaray yenerse şampiyon mu? Galatasaray'ın maçı kazanması yeterli mi?
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Galatasaray yenerse şampiyon mu? Galatasaray'ın maçı kazanması yeterli mi?

Galatasaray yenerse şampiyon mu? Galatasaray'ın maçı kazanması yeterli mi?
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Süper Lig'de şampiyon bugün oynanan maçlardan sonra belli olacak. Şampiyonluk adaylarından birisi de Galatasaray. Bu kapsamda Galatasaray yenerse şampiyon mu? sorusu yanıt arıyor. Maçlar devam ederken Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri de araştırılıyor.

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 3 takımın da şampiyonluk iddiası hala sürüyor. Peki, Galatasaray yenerse şampiyon mu?

GALATASARAY YENERSE ŞAMPİYON MU?

Ligde son hafta deplasmanda Yukatel Denizlispor'u yenen Sarı-Kırmızılı ekip, lider Beşiktaşın Fatih Karagümrük'le, ikinci Fenerbahçe'nin de Demir Grup Sivasspor'a yenilmesiyle zirvenin ortağı oldu. Geride kalan 41 haftada 39 müsabakaya çıkan Galatasaray, 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Son haftaya 81 puanla giren sarı-kırmızılılar, averajla lider Beşiktaş'ın arkasında ikinci sırada bulunuyor.

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki ikili averajda eşitlik bulunurken, +2 genel averaj farkıyla siyah-beyazlılar liderlik koltuğunda oturuyor. Şampiyonluk hesapları yapan Aslan'a, sadece maçını kazanması yetmiyor.

Beşiktaş'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip. Galatasaray'ın şampiyon olması için son hafta Beşiktaş'tan 3 gol fazla galibiyet alması ya da maçını kazanarak rakibinin puan kaybını beklemesi gerekiyor.

Sonuç olarak GS'nin BJK'den 3 fazladan gole ihtiyacı var. Şimdi olasılıkları yazalım:

  • Diyelim ki BJK maçını 3-0 kazandı. Bu durumda GS 6-0 kazanması gerekiyor.
  • Diyelim ki BJK 2-1 kazandı. Bu durumda Galatasaray şampiyon olması için 4-0, 5-1, 6-2 vb. skorlarla kazanması gerekiyor.
  • Aynı şekilde Beşiktaş 3-1 kazanırsa, Galatasaray'ın da 5-0, 6-1, 7-2, 8-3 gibi 5 farklı skorla kazanması gerekiyor şampiyonluk için.
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