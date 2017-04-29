Galatasaray, Yarı Finalde

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Andre Vergauwen Kupası A Grubu son maçında Oldham Owls’ı 66-54 yenerek grubu ikinci tamamladı ve yarı finale yükseldi.

Galatasaray, Yarı Finalde

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Andre Vergauwen Kupası A Grubu son maçında Oldham Owls'ı 66-54 yenerek grubu ikinci tamamladı ve yarı finale yükseldi.

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Andre Vergauwen Kupası A Grubu son maçında Oldham Owls ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 66-54 kazanarak grubunu ikinci tamamlayarak yarı finale yükseldi.

Galatasaray, yarı finalde A Grubu'nu lider olarak tamamlayan Giulianova takımı ile bugün saat 18.30'da karşılaşacak. - İSTANBUL

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