Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Andre Vergauwen Kupası A Grubu son maçında Oldham Owls'ı 66-54 yenerek grubu ikinci tamamladı ve yarı finale yükseldi.



Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Andre Vergauwen Kupası A Grubu son maçında Oldham Owls ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 66-54 kazanarak grubunu ikinci tamamlayarak yarı finale yükseldi.



Galatasaray, yarı finalde A Grubu'nu lider olarak tamamlayan Giulianova takımı ile bugün saat 18.30'da karşılaşacak. - İSTANBUL