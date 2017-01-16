Galatasaray Yalanladı, Fenerbahçe Devreye Girdi

FutbolArena Dış Haberler - Kolombiya basınında Galatasaray'a geleceği iddia edilen 22 yaşındaki forvet Harold Preciado transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Harold Preciado'dan açıklama



Galatasaray dışında Fenerbahçe'nin de devrede olduğu iddia edilen Harold Preciado, Türkiye'ye transfer olup olmayacağıyla ilgili soruya cevap verirken şunları söyledi:



"Türkiye'den gelen teklifle ilgili bir şey bilmiyorum. Birçok dedikodu oldu. Başkanla öğleden sonra bir araya geleceğiz. Türkiye'de iyi futbolcular var. Oraya gider miyim Tanrı bilir. Oradaki futbolu biraz araştırdım."



"EĞER TRANSFER OLURSAM AVRUPA'YA GİDERİM."



Eğer transfer olursam bu Avrupa'ya olacaktır. Nacional'e gitmek gibi bir düşüncem yok. Cali'deki insanlar için bu iyi olmaz. Bu durumu başkanla da konuştum. Eğer transfer olmazsam Deportivo Cali'ye %100'ümü vereceğim"



GALATASARAY YÖNETİMİ YALANLAMIŞTI



Geçtiğimiz günlerde FutbolArena'ya açıklama yapan Galatasaray yöneticileri ise Preciado hakkında, "Böyle bir oyuncu ile hiçbir temasımız olmadı. Galatasaray'a transfer olacağı da bu oyuncu ile ilgilendiğimizin de gerçekle yakından uzaktan alakası yok" diye konuşmuştu.



Harold Precaido kimdir?



Ara transfer döneminde Galatasaray'a geleceği iddia edilen 22 yaşındaki forvet, 2016 yılında Deportivo Cali formasıyla tüm kupalarda 35 maça çıkan Harold Preciado, 13 gol attı.