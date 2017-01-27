FutbolArena - Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'den Josef de Souza ve Volkan Demirel'in ceza alması için TFF'ye başvuruyor. İki futbolcu da Galatasaray'a küfür ettikleri gerekçe gösterilerek TFF'ye şikayet edilecekler.
Basketbol derbisinde Volkan Demirel'den Galatasaray'a küfür
Fenerbahçe Futbol Takımı kaptanı Volkan Demirel, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan basketbol maçında tezahuratlara eşlik etti ve bu tezahuratlarda da Galatasaray'a küfür etmesi dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray yönetimi bunun üzerine harekete geçti. Sarı kırmızılı kulüp avukatları aracılığı ile bu görüntüyle beraber TFF'ye gidecek
Josef de Souza, Periscope'ta Galatasaray'a küfür etti
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza da Galatasaray'a küfür etmişti. Periscope hesabında Galatasaray'a Türkçe küfür eden Josef de Souza'nın görüntüleri de avukatlara verildi.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Josef de Sozua canlı yayında takipçilerinin attığı yorumları okurken Galatasarayla ilgili gelen sinkafli küfürü telafuz etti. Brezilyalı futbolcu daha sonra bunun bir küfür olduğunu fark edince yayını kesmek durumunda kaldı.
Josef de Souza'nın canlı yayın esnasında Galatasaray aleyhine A... A... Galatasaray sözleri sosyal medyada bir anda gündem olurken, sarı kırmızılı taraftarlar bu videoya büyük tepki gösterdi. Felipe Melo RT ettiği için 2 maç ceza almıştı
Öte yandan Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo da benzer bir olaydan sonra TFF'den 2 maç ceza almıştı. 2014-2015 sezonu başında Melo sosyal medya hesabında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a edilen küfürlü bir tweeti RT etmesi sonucunda 2 maç ceza almıştı.
Felipe Melo, Türkçe bilmediğini dolayısıyla Aziz Yıldırım'a küfür edildiğini anlamadığını söylemiş olmasına rağmen cezadan kurtulamamıştı.
Galatasaray Volkan Demirel ve Josef de Souza'yı Tff'ye Şikayet Edecek!
FutbolArena - Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'den Josef de Souza ve Volkan Demirel'in ceza alması için TFF'ye başvuruyor.
FutbolArena - Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'den Josef de Souza ve Volkan Demirel'in ceza alması için TFF'ye başvuruyor. İki futbolcu da Galatasaray'a küfür ettikleri gerekçe gösterilerek TFF'ye şikayet edilecekler.