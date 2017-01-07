Galatasaray ve Trabzonspor İstiyor!

Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray stoper arıyordu... Mitrovic'i alarak bu sorununu çözen Beşiktaş'ta Brezilyalı stoper Rhodolfo boşa çıktı. UEFA Avrupa Ligi kadrosuna Mitrovic'in ismini yazabilmek için Brezilyalı oyuncunun ismini listeden çıkarılacak.

Bu da hem Galatasaray'ın hem de Beşiktaş'ın iştahını kabarttı. Bir süre önce Ahmet Nur Çebi ile görüşen Mehmet Özbek, Rhodolfo için kolaylık istemişti. Çebi de, yeni stoper almaları durumunda Özbek'e kolaylık sözü vermişti. Önceki gün Antalya'da yapılan Samuel Eto'o görüşmelerinde ise bu kez Trabzonspor Başkanı Muherrem Usta, Fikret Orman'dan Rhodolfo'yu istedi.

Mitrovic transferi Beşiktaş'a hiç de beklemediği kapılar açtı... Galatasaray ve Trabzonspor dahil Süper Lig'den neredeyse tüm takımlar Brezilyalı stoperin peşine düştü. Yeni yıldan önce Çebi'yi arayan ve Rhodolfo için yardım isteyen Özbek'e, Beşiktaş'ın sürpriz bir teklifle gideceği konuşulmaya başlandı. Çebi'nin Özbek'i arayarak, Rhodolfo-Yasin takasını teklif edeceği iddia edildi. Bu takas teklifinin gerçekleşmesinin ise Mehmet Ekici'nin vereceği karar bağlı olduğu gelen bilgiler arasında.

RHODOLFO, ETO'O İÇİN DE GİDEBİLİR! AMA OLAY KERİM'DE

Galatasaray'la Yasin Öztekin, Trabzonspor'la ise Mehmet Ekici konusunda bir iki güne kadar net bir gelişme yaşanamazsa Beşiktaş yönetimi Rhodolfo'yu Antalyaspor'a vererek Samuel Eto'o transferini bitirmek istiyor. Eto'o'nun bonservisine karşılık Antalyaspor'un Rhodolfo'ua evet diyebileceği ama Rıza Çalımbay'ın ise Kerim Frei olmadan bu takasa izin vermeyeceği gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Fotospor