Galatasaray Ve Fenerbahçe Taraftarları Karşı Karşıya Geldi

Derbi karşılaşması için kafileler halinde stada giden Fenerbahçe taraftarı, yolda Galatasaraylı taraftarlarla karşı karşıya gelerek sözlü münakaşaya girdi.

Galatasaray Ve Fenerbahçe Taraftarları Karşı Karşıya Geldi

Süper Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçeyi ağırlayacak.
Deplasman yasağının kalkmasının ardından Fenerbahçe taraftarı da Türk Telekom Arena'daki yerini alacak. Kafileler halinde stada giden Fenerbahçe taraftarı, yolda Galatasaraylı taraftarlarla karşı karşıya geldi. Stada gitmek için Kadıköy'den otobüslerle hareket eden sarı-lacivertli taraftarlar, yolda Galatasaraylı taraftarlarla karşılaştı. Araçların içinden birbirlerine laf atarak kısa bir münakaşa yaşanmasının ardından güvenlik ekiplerinin sarı-kırmızılı taraftarları olay yerinden uzaklaştırdı.

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