Galatasaray ve Fenerbahçe Pfdk'ya Sevk Edildi
Galatasaray ile Fenerbahçe kulüpleri, "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
İşte Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri
"Hukuk Müşavirliği'nce 25.04.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 22.04.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-OSMANLISPOR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- OSMANLISPOR FK Kulübü'nün 22.04.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-OSMANLISPOR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 22.04.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 22.04.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- KAYSERİSPOR Kulübü'nün 22.04.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- BURSASPOR Kulübü'nün 23.04.2017 tarihinde oynanan AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 23.04.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
8- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 23.04.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 12/3. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
9- GİRESUNSPOR Kulübü'nün 22.04.2017 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-EVKUR YENİ MALATYASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
10- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 22.04.2017 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-EVKUR YENİ MALATYASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
11- ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 23.04.2017 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-MERSİN İDMANYURDU TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
12- FETHİYESPOR Kulübü'nün 23.04.2017 tarihinde oynanan FETHİYESPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FETHİYESPOR Kulübü idarecisi AHMET VOLKAN BÜBER'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
13- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü'nün 23.04.2017 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
14- ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Kulübü futbolcusu SEYİT ALİ AKGÜL'ün 23.04.2017 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
15- ETİMESGUT BELEDİYESPOR Kulübü kaleci antrenörü CEMİL AKTAŞ'ın 23.04.2017 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-ETİMESGUT BELEDİYESPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
16- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 23.04.2017 tarihinde oynanan KAYSERİ ERCİYESSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
17- KIRKLARELİSPOR Kulübü'nün 23.04.2017 tarihinde oynanan KIRKLARELİSPOR-MENEMEN BELEDİYESPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
18- MANAVGATSPOR Kulübü futbolcusu EMRE TOPTAN'ın 23.04.2017 tarihinde oynanan CİZRESPOR-MANAVGATSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
MANAVGATSPOR Kulübü futbolcusu ONUR ALP ATİLAY'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
19- KÜTAHYASPOR Kulübü'nün 23.04.2017 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR-KÜTAHYASPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
KÜTAHYASPOR Kulübü idarecisi UĞUR ŞAHAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
20- KARTALSPOR Kulübü'nün 23.04.2017 tarihinde oynanan BEYLERBEYİSPOR-KARTALSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
21- ÇATALCASPOR Kulübü'nün 23.04.2017 tarihinde oynanan ÇATALCASPOR-DÜZCESPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
ÇATALCASPOR Kulübü futbolcusu ENES ERDAL İÇ'in aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 24.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
22- SİLİVRİSPOR Kulübü'nün 23.04.2017 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-TÜRK METAL KIRIKKALESPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
23- HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübü'nün 23.04.2017 tarihinde oynanan HALİDE EDİP ADIVARSPOR-TİRE 1922 SPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 21/1. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübü idarecisi AHMET TEVFİK ÖZÜDÜZ'ün aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
24- DERSİMSPOR Kulübü'nün 23.04.2017 tarihinde oynanan YEŞİL BURSA A.Ş.-DERSİMSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
25- 12 BİNGÖLSPOR Kulübü'nün 23.04.2017 tarihinde oynanan 12 BİNGÖLSPOR-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
26- MALTEPESPOR Kulübü'nün 23.04.2017 tarihinde oynanan MALTEPESPOR-PAYASSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
MALTEPESPOR Kulübü idarecisi KADİR KAL'ın aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 6/1-c maddesi uyarınca 25.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
MALTEPESPOR Kulübü idarecisi ARİF TEVETOĞLU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 6/1-c maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. "