Galatasaray ve Beşiktaş'tan Yılın Transfer Takası!

İşte Müldür'ün yazısında geçen iddialar:



Gazetelerin spor sayfalarını yakında tamamen transfer haberleri kaplar. Bu sezon transfer de hareketli geçeceğinden basına bol malzeme çıkacak.



3 kulüp için de çok sayıda isim telaffuz ediliyor. Ortaya atılan çoğu isim yine tutmaz ama doğruluk payı yüksek olanlar da vardır elbette. Örneğin Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı'sı Taison.



Beşiktaş için konuşulan sürpriz iki Türk isim var. Biri Burak Yılmaz, diğeri Galatasaraylı Yasin.



Siyah-Beyazlı kulüpte Tolgay'ın pek de mutlu olmadığı, G.Saray'ın da bu futbolcuya ilgi duyduğu düşünülürse yeni sezonda Tolgay-Yasin+para takası gerçekleşirse şaşırmamak lazım.



Gerçi Tolgay'ın müşterisi çok da Fikret Orman'ın istediği paraları (8 milyon Euro) veren yok. Ayrıca Beşiktaş başkanı Gomez hakkındaki ifadelerini yumuşattığına göre demek ki golcünün geri dönüşü de ihtimaller arasında.



Galatasaray'ın transferini zaten Beşiktaş yönlendiriyor gibi! Şaka değil. Yanlış anlaşılmasın ama gerçek bu. Beşiktaş kime el atsa değil, hangi futbolcuya ufak bir ilgi duysa Galatasaray gidiyor o ismi alıyor.



Örneği çok. Tolga Ciğerci, Eren Derdiyok, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Linnes. Hepsi Beşiktaş'ın gündemine geldi, önerildi. Fakat sadece gündeme girip, çıkan isimler. Asla ciddi anlamda düşünülmeyenler. Beşinin de bir süre sonra Galatasaray'a imza atması ise tesadüf değil.