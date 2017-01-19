Galatasaray, Valencia'lı Stoperin Peşinde

FutbolArena Dış Haberler - Sezon başında transfer edilen Serdar Aziz'in sakatlanıp sezonu kapatmış olması ve Aurelien Chedjou'nun da gözden çıkarılmasının ardından Galatasaray'da stoper pozisyonunda oynayabilecek oyuncu sayısı üçe düştü.



Semih Kaya, Ahmet Çalık ve Hakan Balta dışında bu pozisyonda Koray Günter'e de sahip olan Galatasaray, Koray'ın sakatlıktan nasıl döneceğini bilmediği için bu pozisyona bir takviye daha yapmayı düşünüyor.



İspanyol basınında çıkan habere göre, Galatasaray Valencia'nın 1.92'lik stoperi Aderlan Santos'u transfer edebilir. Galatasaray için Aderlan Santos iddiası 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Valencia'da kadroya girmekte zorlanıyor ve habere göre Valencia oyuncusu için 4 ila 5 milyon euro arasında bir bonservis talep ediyor.







Aderlan Santos kimdir?



1.92 boyunda hava toplarına hakim bir stoper olan Santos, Brezilya alt liglerinden Portekiz alt lig ekibi Trofense'ye transfer olmuş ve Trofense'den de 2012 yılında Braga B takımına geçmiş.



Bir sezon sonra 23 yaşındayken Braga'nın A takımına çıkan Santos burada yaptığı çıkış sonrası takımın değişilmez isimlerinden biri olurken, 2 sezon Braga formasını başarıyla terletmiş.



25 yaşında 2015-2016 sezonu başında 9.5 milyon euro karşılığında Braga'dan Valencia'ya transfer olan Santos ilk yılında Valencia'da 17 maçta forma giyerken, bu sezon ligde sadece 8 maça çıkabildi.



Valencia'da beklentileri karşılayamayan Santos takımdan gönderilmek istenen isimlerden biri olarak göze çarpıyor.



Sağ ayaklı stoper Braga'da forma giydiği 90 maçta 10 gol atarak, golcü bir stoper izlenimi vermişti. Buna karşın Valencia'da forma giydiği 38 maçta bir gol atabildi.