Galatasaray- Vakıfbank: 3-0

Salon: Burhan Felek



Hakemler: Bülent Bozkurt, Recep Karakoç



Galatasaray: Jack, Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Güldeniz Önal (Nihan Güneyligil, Nursevil Aydınlar, Ada Germen, Seda Aslanyürek)



VakıfBank: Gözde Kırdar, Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Zhu Ting, Melis Gürkaynak, Lonneke (Gizem Örge, Kimberly, Ayça Aykaç, Özge Yurtdagülen)



Setler: 25-19, 25-23, 25-22



Süre: 87 dakika (27, 30, 30)



İSTANBUL - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Galatasaray, VakıfBank'ı 3-0 yendi ve ikinci karşılaşma için avantaj sağladı. İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 12 Nisan Çarşamba günü oynanacak ve finalist belli olacak.