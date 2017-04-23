HARİKA BİR MAÇ OLMADI



Hollandalı teknk adamın açıklamaları şöyle: "Deplasmanda Galatasaray ile oynadık. Böyle bir karşılaşmaya çıkıyorsanız ve rakibinizde son zamanlarda neler yaşandığını bilirseniz sahaya böyle çıkarsınız. Galatasaray'ın sahada herşeyini vereceğini biliyorduk. Çok fazla pozisyon yoktu. Top kontrolü biraz daha Galatasaray'da görünüyordu. Harika bir maç olmadı. Golü atan biz olduk. Bu golle kazandığımız için mutluyuz."



GALATASARAY ÜSTÜN OLAN TARAFTI



Selçuk ve Sneijder harika oyuncular. Forvet oyuncularına son pası verip gol pozisyonu üretebilecek oyuncular. Buna engel olmamız gerekirdi. Onlara erken baskı yapma düşüncesi ile çıktık ve bunu da yaptık. Bunu başardık. Adil olmalıyım. Galatasaray üstün olan taraftı. Ev sahibi avantajından da bahsetmek lazım"



(Sporvadisi.com)



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