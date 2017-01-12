Galatasaray Kulübü, futbolcusu Umut Gündoğan'ın sezon sonuna kadar Manisaspor'a kiralandığını ve oyuncuya 350 bin TL ödeneceğini bildirdi.
KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Umut Gündoğan'ın 2016 - 2017 sezonunun sonuna kadar Manisaspor Kulübü Derneği'ne (Manisaspor) geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, geçici transfer dönemi içerisinde oyuncuya Şirketimiz tarafından ödenecek sabit transfer ücreti 350.000 TL'dir" denildi.
İSTANBUL / DHA
Galatasaray, Umut Gündoğan'ı Manisaspor'a Kiraladı
Galatasaray Kulübü, futbolcusu Umut Gündoğan'ın sezon sonuna kadar Manisaspor'a kiralandığını ve oyuncuya 350 bin TL ödeneceğini bildirdi.
Galatasaray Kulübü, futbolcusu Umut Gündoğan'ın sezon sonuna kadar Manisaspor'a kiralandığını ve oyuncuya 350 bin TL ödeneceğini bildirdi.
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