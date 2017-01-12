Galatasaray UEFA'ya En Çok Borcu Olan 10 Takım Arasında

FutbolArena Dış Haberler - UEFA Finansal Fair Play ihlali nedeniyle geçtiğimiz yıllarda Avrupa'dan men cezası alan Galatasaray'ın borcu ortaya çıktı.



UEFA'ya en çok borcu olan Türk takımı



Rus basınında yer bulan haberlere 2016 yılında itibariyle UEFA'ya en çok borcu olan Türk takımı Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı kulüp, toplamda 192 milyon Euro borç ile ilk 10 takım listesine 8. sıradan giriş yaptı.



UEFA'ya en çok borcu olan kulübün 536 milyon Euro ile Manchester United olduğu açıklanırken, İngiliz devini 336 milyon Euro bedelle Portekiz takımı Benfica takip etti.



Listenin ilk 10 sırasında 4 İtalyan kulübünün bulunması dikkat çekti. Öte yandan söz konusu takımlar arasındaki tek 2. Lig temsilcisi Queens Park Rangers oldu.



İşte o liste:



1 - Manchester United (536 milyon Euro)



2 - Benfica (336 milyon Euro)



3 - Inter (306 milyon Euro)



4 - Valencia (285 milyon Euro)



5 - Queens Park Rangers (279 milyon Euro)



6 - Milan (249 milyon Euro)



7 - CSKA Moskova (224 milyon Euro)



8 - Galatasaray (192 milyon Euro)



9 - Juventus (181 milyon Euro)



10 - Roma (180 milyon Euro)