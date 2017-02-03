Galatasaray, UEFA Sınırını Aştı Mı?

FutbolArena Özel - Sarı kırmızılılar, Galatasaray takım bütçesinin 64.5 milyon Euro sınırına dayandığı iddialarını yalanladı ve önemli bir bilgi paylaştı. Galatasaray yöneticileri, şu anda takım bütçesinin 63.5 milyon Euro rakamı ile oluştuğunu öncelikle belirtti.
GALATASARAY YÖNETİMİ FUTBOLARENA'YA AÇIKLADI
Daha sonra yapılan hesaplamanın ise yanlış olduğunu belirten Galatasaray yöneticileri FutbolArena'ya, "Bunun nedenini de söyleyelim. UEFA'nın, koymuş olduğu 65 milyon euroluk bütçe kısıtı, oyunculara ya da teknik adamlara ödenen fesih tazminat bedellerini kapsamaz. Yani, Jem Paul Karacan ve Lucas Ontivero gibi oyunculara sözleşme feshi için ödenen rakamlar takım bütçesine dahil edilmiyor" açıklamasını yaptılar.
Galatasaray ara transferde kimleri aldı?
Ara transfer döneminde Galatasaray sadece iki transfer yaptı. Serdar Aziz'in yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından stoper pozisyonuna takviye yapan Galatasaray, Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki genç stoperi Ahmet Çalık'ı 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.
Galatasaray, Ahmet Çalık dışında bir de kanat transferi yaptı ve Yunanistan'ın PAOK kulübünden Garry Rodrigues 3.5 milyon euro karşılığında transfer edildi. İki kanatta da forma giyebilen Yeşil Burun Adaları asıllı Hollandalı futbolcu 26 yaşında ve Galatasaray'a oldukça çabuk adapte oldu.
Galatasaray ara transferde hangi futbolcuları gönderdi?
Galatasaray 2 transfer yapmasına rağmen çok sayıda oyuncuyu ara transfer döneminde elinden çıkardı.
İzlandalı golcü Kolbeinn Sigthorsson'un kiralık sözleşmesini fesh eden Galatasaray, Hamit Altıntop, Lucas Ontivero ve Jem Paul Karacan gibi oyuncuların da sözleşmelerini fesh etti.
Galatasaray ayrıca Emrah Başsan'ı Fortuna Sittard'a, Volkan Pala'yı İnegölspor'a, Oğuzhan Kayar'ı Aydınspor 1923'e, Salih Dursun'u Antalyaspor'a ve Umut Gündoğan'ı da Manisaspor'a kiraladı. Galatasaray ara transfer döneminde kaç para harcadı?
Galatasaray 2 transfer yaptığı ara transfer döneminde toplam 6 milyon euro harcarken çok sayıda futbolcuyu elinden çıkardığı dönemde bu oyuncuların hiçbirinden bonservis veya kiralama bedeli elde edemedi. Cimbom böylece 6 milyon euro daha bonservis zararı etmiş oldu.
Galatasaray, UEFA Sınırını Aştı Mı?
FutbolArena Özel - Sarı kırmızılılar, Galatasaray takım bütçesinin 64.5 milyon Euro sınırına dayandığı iddialarını yalanladı ve önemli bir bilgi paylaştı.
FutbolArena Özel - Sarı kırmızılılar, Galatasaray takım bütçesinin 64.5 milyon Euro sınırına dayandığı iddialarını yalanladı ve önemli bir bilgi paylaştı. Galatasaray yöneticileri, şu anda takım bütçesinin 63.5 milyon Euro rakamı ile oluştuğunu öncelikle belirtti.