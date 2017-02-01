Galatasaray, UEFA'nın Şartlarını Sağladı

FutbolArena Özel - Galatasaray, UEFA'nın şart koştuğu 65 milyon euroluk kısıtı, takım bütçesini daha da aşağı çekerek sağladı.



GALATASARAY SINIRDA KALDI



Kadrosunu Garry Rodrigues ve Ahmet Çalık ile güçlendiren Galatasaray takımının bütçesi 63.5 milyon euro olarak oluştu.



Ahmet Çalık ile Garry Rodrigues'in, Galatasaray'a sezon sonuna kadar yani 6 aylık maliyeti 1 milyon 125 bin euro oldu.



SİGTHORSSON FEDAKARLIK ÖRNEĞİ GÖSTERDİ



Galatasaray'a bu kısıtlı konusunda en büyük faydayı 1 dakika forma giyemeden ayrılan Kolbeinn Sigthorsson yaptı. Galatasaray'ın sezon başında UEFA'ya da bildirdiği bütçede İzlandalı golcü 800 bin euroluk alacağından vazgeçerek nefes aldırdı.



Salih Dursun da 6 aylık maliyetine karşılık gitti ve bütçe 750 bin TL daha hafifledi. Jem Paul Karacan ve Lucas Ontivero'nun ligin 2. yarısı adına aldığı ücretler de bütçeden kalktı. Umut Gündoğan da 2. yarıdaki alacaklarının bir kısmını Galatasaray karşılama kaydı ile Manisa'ya gitti.



Sözleşmesi feshedilen Jem Paul Karacan ve Lucas Ontivero'nun ödenen fesih tazminatları ise UEFA'nın koyduğu kısıt kalemleri arasına girmediği için Galatasaray yönetimi sorun yaşamadı.