Galatasaray - Tuzlaspor Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda Şifresiz mi?

Galatasaray - Tuzlaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda sorularının cevaplarını sizler için derledik. Ziraat Türkiye Kupası 3. haftada Galatasaray ile Tuzlaspor karşı karşıya geliyor. Galatasaray Tuzlaspor karşılaşması Başakşehir Fatih Terim Stadyum'unda oynanacak ve atv ekranından naklen yayınlanacak. Galatasaray - Tuzlaspor karşılaşması saat 20.30′da başlayacak. Galatasaray - Tuzlaspor maçını haken Alper Ulusoy yönetecek. Grupta 6 puanla lider durumda bulunan rakibini yenerek zirveye yerleşmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar, 2016 yılının son sınavını da Tuzlaspor karşısında verecek. E Grubu'nda Tuzlaspor'un 6, Galatasaray'ın 5, 24 Erzincanspor'u 4 ve Elazığspor'un 1 puanı bulunuyor.

GALATASARAY TUZLASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray Tuzlaspor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımında muhtemel 11'leri

TUZLASPOR: Bekir, Bülent, Volkan, Orkun, Okan, Sadık, Arif, Doğan, Tuncay, Kıvanç, Ozan

GALATASARAY: Cenk, Cavanda, Semih, Chedjou, Linnes, Birhan, Hamit, Sabri, Josue, Yasin, Berk

TATİL 5 GÜN UZAMIŞ

Tuzlaspor karşılaşmasının ardından sarı-kırmızılı futbolcular 5 gün tatile çıkacak. Kupa maçının ardından 5 gün serbest olacak futbolcular, 3 Ocak Salı günü yeniden Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanarak, ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. Kamp çalışmaları için 4 Ocak Çarşamba günü Antalya'ya gidecek sarı-kırmızılı takım, 8 Ocak Pazar gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek. Sarı-kırmızılılar, 8 Ocak'ta özel uçakla Antalya'dan Suudi Arabistan'ın Dammam kentine geçecek ve burada 9 Ocak Pazartesi günü El İttifak takımıyla bir hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşmanın ardından İstanbul'a ödenecek olan Galatasaray takımı, çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.



